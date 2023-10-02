«حكاية وطن» يستعرض جهود «التضامن» لدعم العمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات

استعرض مجلس الوزراء خلال كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتنتهى اليوم الاثنين، جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم العمالة غير المنتظمة على مدار الـ9 سنوات الماضية.

أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في 2021

وأطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021؛ وذلك في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، ومنذ سنوات أولت الدولة اهتماما بالغا بفئة العمالة غير المنتظمة، ويأتي في مقدمة تلك الجهود تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتختص هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تنفيذها، وبحث مشكلاتهم، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.

وفي سبيل تخفيف تداعيات جائحة «كوفيد - 19» على العمالة غير المنتظمة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة ،2020 بتشكيل لجنة وزاريةُ عنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات الفيروس، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وقامت وزارة المالية بتحويل أكثر من 5.3 مليارات جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتم صرف منحة قدرها 1500 جنيه على 3 شهور بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة وحتى فبراير 2021، كما قامت وزارة القوى العاملة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 28 مارس2021، بتسليم نحو184.7 ألف وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية.

في حين أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى عدد من المبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالتالي:

مبادرات «التضامن» لدعم العمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات

مبادرة بر امان لرعاية صغار الصيادين

- استهدفت 42 ألف صياد من صغار الصيادين تم دعمهم بتكلفة 52 مليون جنيه.

- 5.9 ملايين جنيه قيمة المنصرف كـتـعـويـضـات لــعــدد 2450 صــيــادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم خلال فترة توقف الصيد.

- 680 مركب صيد لصغار الصيادين تم إحلالها وتجديدها ضمن المرحلة الثانية بتكلفة 2.2 مليون جنيه.

مبادرة تتلف في حرير

- توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي عدد 2000 مستفيد.

مبادرة أصلها مصري

- مستهدف تدريب عدد 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة ( بالمرحلة الأولى).

مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل

- توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل.

- توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص.

مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

- تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في عدد 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة.

مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة»

- تدريب عدد 3141 عامل وعاملة في 8 محافظات.