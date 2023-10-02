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الرئيس السيسي: التطوير يستلزم أن يكون المواطن معنا يدا بيد لتحقيق الحلم

كتب:

نرمين عفيفي
03:35 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «من الممكن أن يكون لدينا 700 مستشفى، لكن الظروف لا تسمح لنا بمنح أرقام مشجعة ومحفزة للأطقم  الطبية، وهذا لا يعني وجود تقصير من الحكومة، إنما يؤكد أنَّ التطوير يستلزم أن يكون المواطن معنا يدًا بيد، لبذل المزيد من الجهد وتحقيق ما نحلم به».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز».

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