«التموين» تحدد موعد جلسة التداول على القمح في بورصة السلع

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد جلسة التداول على سلعة القمح في البورصة المصرية للسلع، والتي شهدت منذ انطلاقها ما يقرب من 80 جلسه تداول، إذ يتم عقد جلستين كل أسبوع.

تداول القمح في البورصة السلعية

وتتيح وزارة التموين، التداول على سلعة القمح المستورد في البورصة السلعية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك ضمن خطة وجهود الدولة لإتاحة القمح بسعر عادل في الأسواق.

هدف تداول القمح في البورصة

وتهدف وزارة التموين من تداول القمح في البورصة السلعية لضبط سعر طن القمح في الأسواق، مع ضبط أسعار رغيف العيش الحر الذي تنتجه المخابز السياحية، مع ضبط أسعار الدقيق والمكرونة.

وتوفر وزارة التموين، سلعتي الدقيق والمكرونة بسعر مدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، من خلال شرائهم من فارق نقاط الخبز من منفذ البقالين، إذ يتم ضخ الدقيق بسعر 18 جنيهًا، في حين يتم ضخ المكرونة بسعر 13 جنيها للكيس 800 جرام، فضلا عن إتاحتهم للمواطنين غير المستحقين للدعم من خلال المجمعات الاستهلاكية.