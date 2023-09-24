وزير التموين: السعة التخزينية لصومعة منيا القمح الحقلية 5 آلاف طن

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية 5 آلاف طن، إذ تمّ عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من جانب الإيطالي.

صوامع القمح

وخلال الجولة، تمت زيارة الموقع على الطبيعة وشرح دورتها التشغيلية والتي تشمل غرفة الميزان وأسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات.

وقال وزير التموين، إنَّ دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمة على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمي مصر من مشكلات التخزين مستقبلاً، مضيفاً أنَّ رؤية الشركة مستمدة من استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بمحاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وتأتي صومعة منيا القمح الحقلية التي تمّ افتتاحها ضمن 6 صوامع حقلية وبالإضافة إلى تنفيذ منظومه الحوكمة لربط منظومه الخبز المدعم بمصر، ضمن 22 موقعًا كمرحله أولى، هو نتيجة التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.