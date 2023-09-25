«التموين» تؤكد خلو القمح المخزن في جميع الصوامع من أي شوائب

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ القمح المخزن في جميع الصوامع على مستوى الجمهورية، يتميز بالجودة العالية نظرًا لخلوه من أي شوائب كانت تصيبه في الماضي بنظام التخزين القديم في الصوامع غير المميكنة والشون الترابية.

القمح المخزن في الصوامع

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ خلو القمح المخزن من الشوائب يرجع لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزينه، والتي تسهم في التالي:

- متابعة مخزون القمح والتحكم في درجات الحرارة داخل الصومعة.

- عمل وحدة التحكم الآلي التي تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة.

- ارتفاع الصومعة في هذا النظام نحو 25 مترا محمل عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة.

- معالجة القمح أوتوماتيكياً دون أي تدخل بشري لنقل القمح من خلية الى خلية أخرى.

- تنقية القمح من الأتربة بنظام شفط الأتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC).

- برنامج (SCADA) يعمل على ضمان تسليم الأقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب والأتربة.