«التموين»: نستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية لتخزين القمح

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية من خلال شركة الإنتاج الحربي وشركة مولمكس الإيطالية، ما يعد النواه الأولية لإنشاء 60 صومعة حقلية أخرى مخطط إنشائها في جميع محافظات الجمهورية.

تكنولوجيا تخزين القمح

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أنّه يتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزين القمح ومتابعته والتحكم في درجات الحرارة داخل الصومعة، من خلال وحدة التحكم الآلي التي تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة، ويبلغ ارتفاع الصومعة في هذا النظام نحو 25 مترا، محملا عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة.

معالجة القمح أوتوماتيكيا

ونوهت وزارة التموين، بأنّ النظام قادر على معالجة القمح أوتوماتيكيا دون أي تدخل بشرى لنقل القمح من خلية إلى أخرى، لتنقية القمح من الأتربة بنظام شفط الأتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC)، وكذلك برنامج (SCADA)، ووجود أي شوائب معدنية، وبالتالي ضمان تسليم الأقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية دون شوائب وأتربة.