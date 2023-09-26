«التموين»: استمرار تداول القمح في جلسات بورصة السلع

تستمر جلسات التداول على سلعة القمح في بورصة السلع، وفق المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتداول 4 سلع من خلالها وهي القمح والذرة الصفراء والسكر والردة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع.

تداول القمح في بورصة السلع

ويبلغ سعر طن القمح والتي تطرحه الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر بورصة السلع، 11 ألف جنيه للطن الواحد، فيما تبلغ كمية السلع التي طُرحت نحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق بورصة السلع.

كانت البورصة السلعية، أعلنت تخطي عدد جلساتها نحو 70 جلسة للتداول على سلعة القمح الروسي، معلنة استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

وتعقد البورصة المصرية للسلع جلسة التداول على سلعة القمح في تمام الـ2 ظهرًا يوم الأحد من كل أسبوع.

مخزون القمح

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنّ حجم المخزون والاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4.7 شهر، فضلًا عن تزايد التعاقدات على القمح المستورد لزيادة المخزون.