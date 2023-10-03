استعراض إنجازات التعليم في كتاب «حكاية وطن» تزامنا مع «المؤتمر»

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إنجازات وزارة التربية والتعليم في وضع برامج رعاية للمتميزين والنابغين، ومحو الأمية وتعليم الكبار.

محو الأمية وتعليم الكبار

- إطلاق الهيئة العامة لتعليم الكبار، استراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030.

- محو أمية 5 ملايين فرد، وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية في 10 سنوات.

- تدريب 692 معلمة بمدارس التعليم المجتمعي على برنامج «وعي»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في محافظات «الأقصر، وقنا، وبني سويف، والفيوم».

- بلغ عدد الميسرات المتدربات بالتعليم المجتمعي 12.7 ألف ميسرة بالمحافظات المختلفة.

برامج رعاية للمتميزين والنابغين

- في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم والاهتمام ورعاية المتفوقين والنابغين من أبناء مصر، جرى الاهتمام بتوفير منظومات تعليمية ومدارس متخصصة، تنوعت بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمدارس اليابانية، والمدارس المصرية الدولية.

- يتم رعاية الموهوبين من خلال برامج التعلم الذكي؛ حيث تدريب 700 شخص على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي الفترة من عام 2020 حتى عام 2022.

- 2450 مشتركا سنوياً في مراكز الموهوبين.

- 280 ألف طالب تم تدريبهم على ممارسة الفنون الصحفية.

- 20 ألف طالب تم تدريبهم على التصوير والإخراج الصحفي.

- 100 ألف مناظرة صحفية تستهدف ترسيخ قيمة احترام الرأي والرأي الآخر، ومعالجة الخجل والانطواء لدى الطالب.

- 450 ألف طالب متميز تم تنمية مهارتهم على «إدارة الوقت - التفاوض - التواصل - التخطيط».

- %49.9 نسبة من تم محو أميتهم للمقيدين في عام 2021/2022 في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر.

- تطور معدل الأمية خلال عامي 2017/2018 بنحو 25,7.

- تطور معدل الأمية خلال عامي 2022/2023 بنحو 20,7.