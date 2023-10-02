«حكاية وطن»: 1.8 مليار جنيه التكلفة السنوية لبدلات المعلمين

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازات وزارة التربية والتعليم، حيث تضمنت استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، أربعة محاور رئيسة وهي: تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية للتعليم الفني.

تدريب 315 ألف معلم

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم مـن أداء أدوارهـم علـى نحـو أفضـل، وتحسين الأداء المهني وتحسين أحوال المعلم:-

- 315 ألف معلم تم تدريبهم في أطار برنامج «المعلمون أولا» حتي ديسمبر 2022.

- 80 ألف تم استهداف تدريبهم بالتعليـــم العام والفني بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم.

- 48 عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسي /2022 .

1.8 مليار جنية التكلفة السنوية لبدلات المعلمين

- 13.5 مليون إجمالي عدد الطالب المسجلين على منصة التعليم والفصول الافتراضية، بإجمالي 1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر.

- 1.8 مليار جنية التكلفة السنوية لبدلات المعلمين يستفيد منها 1.4 مليـــون معلم.

-51 عدد المدارس المصرية اليابانية التي تم أنشاؤها وتشغيلها.

- 325 مدرسة عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات عام2021 /2022.