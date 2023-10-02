انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب أول نوفمبر

أعلن الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، موعد انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب، والذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويا، خلال الفترة من 1 حتى 4 نوفمبر المقبل.

خالد عبد الجليل يعلن انطلاق الدورة الخامسة

ويشارك في الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي، أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج 2022- 2023.

يذكر أن ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدورته الأولى 36 فيلماً قصيراً وتسجيلياً، وشارك بالدورة الثانية 30 فيلماً قصيراً وتسجيلياً، وشارك بالدورة الثالثة 24 فيلماً، وشارك بالدورة الرابعة 28 فيلماً.

جوائز الدورة الرابعة

وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت في أغسطس 2022 فيلم «باب الدنيا»، من إخراج عبد الرحمن محمود، وإنتاج هالة القوصي، في فئة أفضل فيلم تسجيلي وفيلم «ما لا نعرفه عن مريم»، من إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير، وفيلم «آخر يوم» إخراج وإنتاج أحمد دحروج في فئة أفضل فيلم روائي قصير.