وزيرة التضامن: لدينا 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة كان لديها 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014، والآن وصل العدد إلى 430 ألف مشروع بتكلفة 3.8 مليار جنيه، موضحة أنّ المشروعات المذكورة بسيطة، ومع الوقت تتحول إلى وحدات إنتاجية.

وأوضحت القباج، خلال كلمتها في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، أنّ الوزارة تنسّق مع جهاز تنمية المشروعات لنقل الأسر التي حققت نجاحا إلى مرحلة أكبر بمبالغ أكبر من بنك ناصر، مضيفة أنّ الوزارة وصلت إلى مشروعات مع بنك مصر بإجمالي تمويل 910 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أنّه بالتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة، يتم تعويض الصيادين في الـ4 شهور التي يتوقف فيها الصيد خلال العام، موضحة أنّ القطاع الحرفي والإنتاجي من أهم القطاعات التي تتضمن التعاونيات الإنتاجية برأس مال 13.8 مليار جنيه، ولدينا الأمل في أن تكون القطاع الوسيط بين المواطن البسيط والشركات بإجمالي 448 جمعية تعاونية ومعارض ديارنا التي تحقق 600 مليون جنيه سنويا.