أهالي الإسكندرية ينظمون مسيرة لدعم السيسي: «كمل يا ريس مسيرة التنمية»

تجمع المئات من أهالي مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، للذهاب إلى ميدان مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أهالي الإسكندرية: «سنحتفل بالنصر وترشيح الرئيس»

وقال أحمد المغربي، من شباب الدخيلة لـ«الوطن»: «نشارك اليوم بكل حب وفخر في احتفالات نصر أكتوبر، فهو إنجاز كبير حققه أجدادنا وآباؤنا، ومن حقنا أن نفخر به، وننتهز الفرصة من الاحتفالية بإعلان تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم التي قادت البلاد إلى بر الأمان».

وأضاف تامر زكريا من أبناء محافظة الإسكندرية: «الاحتفال بنصر أكتوبر تزامن مع ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فكان لا بد أن نعلن تأييدنا اليوم ليكون الاحتفال احتفالين، ومصر تستحق النصر كما تستحق الأمن والاستقرار».

تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح رمضان العقاري، أحد أبناء المحافظة: «اليوم بالنسبة لنا عيدين انتصار أكتوبر وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعلن بكل الحب تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر لفترة جديدة، لاستكمال المشروعات العملاقة التي لم تشهدها البلاد إلا في عهده».