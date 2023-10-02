الإسكندرية تستقبل 2650 سائحا من جنسيات مختلفة على متن باخرة

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية celebrity apex الآتية من مدينة حيفا، متجهة إلى تركيا، بتوكيل ملاحي وسياحي رابسودي.

وصول 2650 سائحا إلى الإسكندرية

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، إن الباخرة السياحية Celebrity Apex وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم، وعلى متنها فوج سياحي مكون من 2650 سائحا متعددي الجنسيات، و1400 شخص من طاقم السفينة.

وأضافت في بيان اليوم، أنّ الباخرة السياحية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وسيغادر فوج الباخرة غدًا، بعد إتمام جولته السياحية في مدينتي الإسكندرية والعلمين.

طقوس استقبال السياح في الإسكندرية

وأشارت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، إلى أنه جرى استقبال الفوج السياحي من قبل أخصائيو السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط، وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.