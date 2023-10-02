أهالي الشرقية يطالبون السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة

بدأ المئات من أهالي الشرقية، تنظيم مسيرة بمدينة الزقازيق للتجمع أمام ديوان عام محافظة الشرقية، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وطالبوا الرئيس بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها.

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات، هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة السيسي على العبور بمصر إلى بر الأمان، واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ .

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري على قدر عالي من التوعية لممارسة حقوقه السياسية، وأهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، التي يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة الديمقراطية.

وأكد عبدالجواد أن الرهان علي وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات، لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرًا إلى أن الحزب كان لديه الثقة في القيادة السياسية معلنًا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف كافة أعضاءه وكوادره بمحافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات مقرات الشهر العقاري، واليوم نؤكد دعمنا للرئيس بكافة ميادين مصر.