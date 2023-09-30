بوسي تعلن مشاركتها في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أعلنت المطربة بوسي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركتها ضمن حفل انتصارات أكتوبر الذي يقام 2 أكتوبر المقبل أمام متحف الحضارة.

ونشرت بوسي، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «أتشرف بالغناء في حفل احتفالات مرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة يوم 2 أكتوبر أمام متحف الحضارة.. تحيا مصر».

أغنية مسولي وصبحوا بوسي

وطرحت بوسى، مؤخرا، أغنية مسولى وصبحوا، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، وجرى تصوير الأغنية بطريقة فيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.