وزيرة التضامن: تكلفة الحماية التأمينية ستصل إلى 340 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الحماية التأمينية تقدر بنحو 294 مليار جنيه وبعد الزيادات ستصل إلى 340 مليار جنيه، وزاد عدد المشتركين تأمينيا عن عام 2014 من 8.7 مليون مشترك إلى 13.8 ملايين مشترك، وكان الحد الأدنى 400 جنيه وبلغ 1700 جنيه والحد الأقصى زاد من 1000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وأضافت «القباج»، في كلمتها، خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة إلى وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، فنحن لا نريد أن ينفصل شبابنا عن قضايا المجتمع، ونريد أن يطلعوا على قضايا الفقر وتكافل وكرامة لزيادة الانتماء والتطوع معنا في الخدمات مثل تكافل وكرامة وجزء يستفيد من خدمات الوزارة».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «دخلنا في 31 جامعة وندعم فيها الطلاب غير القادرين ووصلنا في سنة واحدة إلى 54 ملايين جنيه لإجمالي دعم المصروفات الدراسية ووفرنا أجهزة تعويضية لقادرين باختلاف كما يشترك معنا الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي».

إطلاق مبادرة الطالب المنتج

وواصلت: «أطلقنا مبادرة الطالب المنتج وأتحنا من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل طالب لديه فكرة مشروع حتى ننمي الفكر الاستثماري للطلاب ونحارب الفقر من منبعه»، مؤكدة أنه جرى افتتاح أول مركز لاستقبال ضحايا الإتجار بالبشر وهو ما يبرز صورة مصر أنها تحمي نساءها بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة مثل مكافحة التحرش.

وذكرت، أن مصر كان بها 13 ألفًا و460 حضانة في عام 2014 وزاد هذا العدد إلى 26 ألفًا و700 حضانة وهذا العدد غير كافٍ على الإطلاق ويتم التوسع بقدر المستطاع، مشددةً على أنها جزء مهم جدا من تنشئة الأطفال وليس تعليمهم لذلك جرى استحداث منهج جديد قائم على تنمية الطفل ومهاراته واحترام الأشخاص لذوي الإعاقة وجرى وضع معايير جودة في الحضانة بحيث تقدم الخدمات الأساسية.

ولفتت، إلى أن 320 ألف من قادرون باختلاف يستفيدون من مراكز التأهيل مثل التخاطب السمعي والبصري، مشددةً على أنه لن يضيع حق للمرأة ذات الإعاقة إن كانت مستحقة للمعاشات.