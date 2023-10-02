الرئيس السيسي عن دعم ذوي الإعاقة: «إكرام اللي عندهم ظروف ربنا هيعوضنا عنه»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدعم المقرر للمرأة ذات الإعاقة، قد يتعدى المليار ونصف المليار سنويا.

وطلب الرئيس السيسي من الدكتور محمد معيط، وزير المالية التعليق، الذي قال: «الأمر له شقين، شق مالي وشق قانوني، والقيمة التقديرية حوالي 7.2 مليار جنيه في السنة ويتزايد».

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر: «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، «لما قولتي يا دكتورة مليار قولنا ممكن ندوس في الدكتور معيط ويدفعهم، لكن ممكن نقول حاجة بين البينين، ممكن نخلينا داخل حيز الـ2 مليار».

وشرح الرئيس: «إكرام الناس اللي عندها ظروف اللي هيعوض علينا فيه ربنا مش إحنا».