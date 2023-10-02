مسيرة تأييد لدعم السيسي في طنطا: «كمل المشوار يا ريس»

شارك آلاف من المواطنين، في مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أقيمت مساء اليوم داخل استاد طنطا الرياضي، ورفع المواطنون الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، مرددين الهتافات المؤيدة له، مؤكدين دعمهم الكامل له في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر.

وحرص المواطنون على المشاركة في المسيرة، التي يأتي في إطار تأكيد دعمهم لمصر ورئيسها، وإشادتهم بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وشهد الحفل أيضاً فقرات فنية وثقافية متنوعة.

أهالي طنطا يطالبون السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية

وقال محمود فرج أحد المشاركين في الحفل، إن الرئيس السيسي هو قائد مصر الحقيقي، الذي استطاع أن يقود البلاد نحو التنمية والرخاء بعد سنوات من الاضطرابات، وهو الضمان الوحيد لاستقرار مصر ومستقبلها، وأنه سيستمر في دعمه في كل ما يقوم به.

أهالي طنطا في مسيرة لتأييد الرئيس السيسي

وقال سالم إبراهيم، من كفر الزيات، إن هناك عدة أسباب وراء حرص المواطنين على المشاركة في حفل تأييد الرئيس السيسي داخل استاد طنطا، منها الرغبة في التعبير عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي، وإشادتهم بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والشعور بالانتماء الوطني، والرغبة في المشاركة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر والحرص على التأكيد على وحدة الصف الوطني، ورفض أي محاولات للزعزعة للأمن والاستقرار.

وأضاف الدسوقي عبد الغفار، من قطور، أنه جاء لمسيرة تأييد الرئيس السيسي بطنطا في إطار تأكيد دعم الشعب المصري للرئيس، وإشادته بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعكس الحفل أيضًا وحدة الصف الوطني، ورفض أي محاولات للزعزعة للأمن والاستقرار.