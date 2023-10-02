بدء توافد المواطنين على ميدان «الكوربة» لمطالبة السيسي بالترشح لولاية جديدة

بدأ المواطنون في محافظة القاهرة بالتوافد على ميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة، لمطالبة السيسي بالترشح لولاية جديدة، وسط أجواء احتفالية مبهجة يسود عليها الوطنية والفرحة.

ميدان الكوربة يتزين بالأعلام

وتزينت مباني ميدان الكوربة بمصر الجديدة بالأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرا عن تأييد المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة 2024.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بين تجمعات بعض السيادات والبدء في ترديد بعض الأغاني الوطنية وسط حالة من البهجة والفرحة الشديدة، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، واتنشر العديد من الأطفال حاملين الأعلام ويلوحون مرددين «تحيا مصر» برفقة ذوييهم.

ذكرى نصر أكتوبر

جدير بالذكر أنه جرى تنظيم احتفالية في بعض الميادين المصرية على مستوى الجمهورية، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.