إلهام شاهين: شبهوني بفاتن حمامة.. وسيدة الشاشة قالت لي مش عاوزاكي تقلديني

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن نصيحة الفنانة الراحلة فاتن حمامة لها في بداية مشوارها الفني، وذلك خلال الندوة المقامة لها حاليا داخل أحد فنادق الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

إلهام شاهين تتحدث عن تشبيها بـ فاتن حمامة

وقالت إلهام شاهين في الندوة إنه جرى تشبيهها بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في بداياتها الفنية، وحينها التقت بسيدة الشاشة العربية والتي أثنت على موهبتها الفنية، ولكنها نصحتها قائلة: «مش عاوزاكي تقلديني»، مضيفة أنها لم تقلد أحدا على مدار مشوارها الفني، ولكنها ربما أن حبها لفاتن حمامة جعلها تتأثر بها -بحسب قولها-.

إلهام شاهين تتحدث عن لقائها بـ فاتن حمامة

وأوضحت أن فاتن حمامة اعتقدت أنها تقلدها حينما شاهدت أحد أفلامها، وكان المشهد يتطلب صراخها، متابعة: «الأستاذة فاتن قالت لي إنها أغلقت عينها وقتها، واستمعت وقتها إلى نبرة صوتها بالضبط، ومن هنا جاء اعتقادها بأنني أقلدها».