«حكاية وطن».. مصر الخامسة عالميا في مؤشر استخدام الطاقة

استطاع قطاع الكهرباء في مصر، أنّ يمهد طريق التنمية في مختلف المجالات، ويسهم في فتح آفاق التعاون بين مصر والدول الأخرى في برامج عملاقة للربط الكهربائي، وذلك بعد أن كانت تعاني من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية يصل لـ20%، لتنتقل الآن وعلى مدار السنوات الماضية لزيادة إنتاج الكهرباء وتحقيق فائض واحتياطي يتخطى 21.8% ويبلغ نحو 28.5 جيجاوات.

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جرى تحويل عدة محطات للعمل بنظام الدورة المركبة؛ لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة

- مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر أداء تغير المناخ 2023.

- افتتاح محطة إنتاج الطاقة الثالثية بنظام الـBOT بتكنولوجيا أوروبية بأبو رواش بالجيزة ديسمبر 2022 استكمالًا لإجراءات المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني، واستعدادًا لمواكبة مراحل التحول الاقتصاد الأخضر.

- انخفض متوسط زمن انقطاع التيار الكهربائي ليسجل 10.4 دقائق لكل عطل عام 2020 - 2021 مقابل 26.9 دقيقة لكل عطل عام 2013 - 2014.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إذ تطور الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 2013 - 2014 بـ34 مليار جنيه وعام 2021 - 2022 بـ 137,4 مليار جنيه.