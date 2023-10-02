إنجازات 10 سنوات.. زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إنه جرى تحقيق الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، ومن أهم تلك الإنجازات مشروع استصلاح واستزراع الأراضي.

استزراع أراضي من 3 ونصف إلى 4 ملايين فدان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى العمل في الوقت الحالي على استزراع أراضي من 3 ونصف إلى 4 ملايين فدان.

مشروع المليون ونصف فدان

وتابع: «بدأنا بمشروع المليون ونصف فدان ثم مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وتوشكى وشرق العوينات، ووسط وشمال سيناء، والتي جرى إضافتها إلى الرقعة الزراعية في الفترة الأخيرة، لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الكثير من فرص العمل للمواطنين».