مسيرات دعم للرئيس السيسي في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية.. «كمل المشوار»

شهد ميدان القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، احتفالية كبرى بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث توافد آلاف المواطنين يحملون أعلام مصر في مشهد أعاد للأذهان تجمع «الإسكندرانية» في هذا الميدان خلال ثورة 30 يونيو.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال كريم حسن، أحد مواطني الإسكندرية، إنه يوم مجيد تذكر المواطنون فيه انتصارات أكتوبر المجيدة وتذكروا بتجمعهم انتصار مجيد آخر على أهل الشر في ثورة 30 يونيو.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أن الفرحة عمت المكان، والجميع طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لدورة رئاسية جديدة.

مواطنون: كمل المشوار بنحبك ياريس

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مصحوبة بعبارات «كمل المشوار.. كلنا معاك»، فيما هتف المواطنون «بنحبك يا ريس»، وتوافد المئات من كافة الجهات والشركات موجهين رسائل دعم، بالإضافة إلى المواطنين بشكل فردي.

وأكدت المهندسة هيام سالم، إحدى المشاركات في الاحتفالية، أنها أرادت دعم الرئيس السيسي وإيصال رسالة لرغبة الشعب في خوضه الانتخابات الرئاسية واستكمال مشوار الإنجازات.