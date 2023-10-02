«مدبولي» يرحب بزيارة الرئيس السيسي لمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية: يوم تاريخي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقر الجديد لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «مدبولي»: «اسمحلي نرحب بحضرتك في مقر مجلس الوزراء، النهاردة يوم تاريخي بالنسبة لنا وشرف عظيم لينا إنك تشملنا بهذه الزيارة الجميلة، وبكل الأمانة وبالنيابة عن كل زملائي من الوزراء، فعلا شعور عظيم إن حضرتك تبقى معانا النهارده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة».

وتابع: «بفضل الله أولا وآخرا، ولكن لولا رؤية حضرتك الثاقبة ودعم حضرتك ومتابعتك المستمرة ما كان يتحقق هذا الإنجاز في هذا المكان اللي احنا موجودين فيه، النهاردة وبقولها لكل زمايلي وعدد من الوزراء عاصروا هذا الموضوع معانا، من أقل من 7 سنوات كانت العاصمة الإدارية مجرد خطوط موجودة، ولولا قرار الرئيس ودعمه ومتابعته المستمرة وجهد الزملاء كلها في هذا المشروع ما كان هذا يتحقق، والذي يعتبر عنوانا للجمهورية الجديدة وأن يكون نقلة في إطار التنمية الشاملة».