مطرقة لاعب تصيب حكما بنزيف حاد وكسر في دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

مطرقة الكويتي علي الزنكوي لم تكن موفقة خلال المباراة التي انطلقت ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، إذ تعرض الحكم هوانغ تشين لكسر في الساق ونزيف حاد بسببها، بعد أن اصطدمت به وهي طائشة دون قصد، وهو جالس على كرسي خارج دائرة الرمي.

مطرقة طائشة تصيب أحد الحكام بنزيف في دورة الألعاب الآسيوية

في الملعب الأوليمبي في المدينة الواقعة شرق الصين كان اللاعب الكويتي، يستعد لتنفيذ إحدى المحاولات في نهائي المنافسات للإطاحة بالمطرقة، لكن بدلًا من أن تتجه نحو الملعب سارت منخفضة إلى اليمين لتصطدم بساق أحد الحكام الجالسين، وهرع باتجاه الحكم، والذي تدفقت الدماء من ساقه اليمنى، وفي غضون ثوانٍ، استخدم يديه الضخمتين في محاولة لوقف النزيف لكن دون فائدة.

How painful it is.

On Sep 30th, an accident occurred during the men's hammer throw competition at the Hangzhou #AsianGames. A Kuwaiti player made a mistake while throwing the hammer, which hit a referee's leg. The referee was subsequently rushed to the hospital. pic.twitter.com/N2vd8oN3Vt — Qins (@HuangheHangshan) October 1, 2023

مطرقة الزنكوي «الطائشة» تصيب حكمًا

نقل الفريق الطبي هوانغ إلى المستشفى، وقال متحدث باسم دورة الألعاب الآسيوية، إن حكام ألعاب القوى تعرض لنزيف حاد وكسر في الساق وشخص الأطباء إصابته بكسر مفتوح، وذلك بسبب ضربة المطرقة، بحسب شاهد عيان من رويترز بدا الزنكوي في حالة خوف للاطمئنان عليه، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

حالة الحكم بعد إصابته بالمطرقة

بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الحكم في حالة مستقرة ومن المقرر إجراء عملية جراحية له لكسر في الشظية اليمنى، أكد الزنكوي أن توازنه اختل أثناء الرمية الرابعة: «اللحظات التي ترافق رمي المطرقة تكون خطرة، ولا أذكر بالضبط كم كانت مسافة الحكم قريبة»، مضيفًا أنه ذهب من الصباح الباكر إلى المستشفى وأحضرت معه سلة من الفواكه، كما تقتضي عادة زيارة المريض في الصين، وأكد أن الحكم تقبل اعتذاره وشكره على الزيارة.

وزن المطرقة التي أصيب بها الحكم

بلغ وزن المطرقة 7 كيلوجرامات، ومع القوة الطردية وسرعة الدوران يحتسب وزنها 500 كيلوجرام، وعبر الزنكوي: «الضربة كانت قاسية، لكن الحمد لله أن المطرقة اصطدمت بالأرض قبل أن ترتطم بساق الحكم، حقيقي أن ما حدث أمرًا مؤسفًا، وأنا كنت في حالة من الصدمة، لأنه كان يتلوى من الألم، ولم أهدأ غير لاطمئناني عليه».