مطرقة لاعب تصيب حكما بنزيف حاد وكسر في دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

مطرقة الكويتي علي الزنكوي لم تكن موفقة خلال المباراة التي انطلقت ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، إذ تعرض الحكم هوانغ تشين لكسر في الساق ونزيف حاد بسببها، بعد أن اصطدمت به وهي طائشة دون قصد، وهو جالس على كرسي خارج دائرة الرمي.

في الملعب الأوليمبي في المدينة الواقعة شرق الصين كان اللاعب الكويتي، يستعد لتنفيذ إحدى المحاولات في نهائي المنافسات للإطاحة بالمطرقة، لكن بدلًا من أن تتجه نحو الملعب سارت منخفضة إلى اليمين لتصطدم بساق أحد الحكام الجالسين، وهرع باتجاه الحكم، والذي تدفقت الدماء من ساقه اليمنى، وفي غضون ثوانٍ، استخدم يديه الضخمتين في محاولة لوقف النزيف لكن دون فائدة.

On Sep 30th, an accident occurred during the men's hammer throw competition at the Hangzhou #AsianGames. A Kuwaiti player made a mistake while throwing the hammer, which hit a referee's leg. The referee was subsequently rushed to the hospital. pic.twitter.com/N2vd8oN3Vt