«رياضة القليوبية» تطلق برنامج «كن إيجابي» بمشاركة 200 من أعضاء برلمان الشباب

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، برنامج المشاركة السياسية للشباب تحت شعار«كن إيجابي.. أنزل شارك» الذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان بالمديرية، وبمشاركة 200 من أعضاء برلمان الشباب، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

البرلمان منبر للتعبير عن آراء الشباب

ورحب «الصبروط» بالحضور ضمن اللقاءات الموسعة مع القطاعات الشبابية المختلفة على مستوى المحافظة، وأعرب عن سعادته بحضور الشباب المشرف والمشارك في برنامج اليوم، موضحا أن البرلمان يعد بمثابة منبر يعبر فيه الشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، والمشاركة في مبادرات مجتمعية، لمواجهة قضايا ومشكلات المجتمع والظواهر السلبية في ظل توجه الدولة المصرية كخطوة نحو النضج الفكري.

المشاركة السياسية لبرلمان الشباب

وأشار إلى المشاركة السياسية لبرلمان الشباب في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفعيل دورهم وتدريبهم على ممارسة العمل السياسي والبرلماني، وإعدادهم لتحمل المسئولية لأنهم قادة المستقبل، لما تمر به الدولة المصرية من متغيرات عالمية، والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

واستكمل اللقاء محمود نجيب استشاري تدريب بالإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب، وتحدث عن مفهوم المشاركة وهي «توحيد الجهود لتحقيق أهداف مخطط لها مسبقا»، ومن أهم مجالات المشاركة هي المشاركة السياسية التي بالتأكيد لا تقتصر فقط على التصويت في الانتخابات.

وتشمل المشاركة السياسية مجموعة واسعة من الأنشطة التي من خلالها يعبر الشباب عن آرائهم، ويشاركون في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم، كالمشاركة في الإنتماء الاحزاب السياسية وتشكيل الوعي السياسي لدى الشباب والمجتمع المصري والترشح في الانتخابات بوجه عام، كما تناول مستويات المشاركة وهي الوعي أو المعرفة والاهتمام والانخراط وصناعة القرار.