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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات السياسة الخارجية خلال 9 سنوات

كتب:

مريم جاد
05:18 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا حول إنجازات السياسة الخارجية خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المقام حاليا في فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في الفيلم: «مواجهة مصر للخطر الإرهابي وانفلات الوضع الأمني ومواجهتها العديد من التحديات غير المسبوقة بموجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تمثل تهديدا للدولة المصرية وحرص الساسة لإصلاح الوضع بالداخل ووضع معادلة أمنية مستقرة، بخطوة سياسة خارجية فعالة لضمان حماية الأمن القومي وإحياء العلاقات الخارجية مع الدول وتوسيع الدائرة الخاصة بها على المستويين الإقليمي والدولي.»

وتابع أنه «منذ عام 2014 عززت مصر علاقتها بالتحركات الإيجابية حيث الدولة العربية، وتحتل مركز الصدارة بالسياسة الخارجية حيث بلغت خلال 9 سنوات 41 زيارة للدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك بابعاده المختلفة لتحقيق مصالح الدول، بالإضافة إلى مساعدتها للدول الشقيقة لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال قيامها بفتح بابها لأكثر من 9 ملايين ضيف من جنسيات مختلفة».

 

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