أمين «الصحفيين العرب»: السياسة الخارجية الفرنسية تعاني من أزمة منذ سنوات

أكد الكاتب الصحفي علي المرعبي أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، أنّ السياسة الخارجية الفرنسية تعاني من أزمة منذ سنوات، لافتًا إلى أنّ هذه الأزمة تتعلق بكيفية المحافظة على حضورها في مستعمراتها السابقة.

الوجود العسكري في النيجر

وأوضح علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الخطأ أدى لتراكمات عديدة وصلت الآن إلى خروج قواتها من مالي وبوركينا فاسو بناء على طلبهم، وبقي لها منفذ وحيد للتواجد العسكري في أفريقيا داخل النيجر.

وأشار إلى أن فرنسا كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد اليورانيوم لتشغيل المفاعلات النووية الفرنسية للأغراض السلمية الخاصة بمولدات الكهرباء التي تمثل 70% من محطات الكهرباء في فرنسا وللاستخدامات العسكرية.

ولفت إلى أنّ المجلس العسكري الانتقالي طلب من فرنسا عدم التدخل في شؤون النيجر الداخلية، مؤكدًا أن المجلس العسكري أعلن انتهاك فرنسا لأجوائها، وأنّ المواطن كان يشعر بأنّ فرنسا تستغل مواردهم لصالح رفاهية شعبها في الوقت الذي يعانون فيه من التهميش والعوز.