رئيس «طيبة التكنولوجية» بالأقصر يتابع انتظام الدراسة ويوجه بالالتزام بالحضور

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، موجهًا التهنئة لجميع منسوبي الجامعة والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا موفقًا، وحافل بالتوفيق والإنجاز.

حسن سير العملية الدراسية

وتفقد «زين الدين»، المدرجات وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية، واطمئن على حسن سير العملية الدراسية في الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد، وكذا تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري، والتقى بالطلاب الجدد والقدامى مرحبا بهم في جامعة طيبة التكنولوجية، الصرح التعليمي المتميز لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية، خاصة أنها تضم برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل التكنولوجي.

إنشاء جامعات تكنولوجية على مستوى عال

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية على مستوى عال من الكفاءة ومصممة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وجرى تجهيز المدرجات بالسبورات الذكية التفاعلية وأحدث الأنظمة الصوتية، وإمداد المعامل بأحدث الأجهزة حتى يتسنى للطالب التعلم واكتساب المهارات اللازمة ليكون خريج متميز قادر على المنافسة والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ووجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب أكد فيها على أهمية الالتزام منذ الأسبوع الأول للدراسة وحضور المحاضرات وفقا للجدول الدراسى المعلن، والتواصل المستمر مع المشرف الأكاديمى ومنسقى البرامج وأعضاء هيئة التدريس للاستفسار عن أى تساؤلات، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح الطلاب، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل، وتحمل المسئولية، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، في إطار سعي الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وتابع رئيس الجامعة جولته بتفقد سير العمل داخل كافيتريا ومطعم الجامعة، واستمع لآراء الطلاب حول الخدمة المقدمة والأسعار، مطالبا القائمين على الكافيتريا بضرورة مراعاة معايير السلامة والجودة وإعلان الأسعار على لافتات كبيرة داخل وخارج الكافيتريا.

حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة، إجراءات التقديم للطلاب المستجدين ووجه بضرورة تسهيل كل الإجراءات لهم ولأولياء أمورهم، واختتمت الجولة بحوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب.