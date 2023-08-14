تعد جامعة طيبة التكنولوجية، إحدى أحدث الجامعات التي أنشئت على أرض الأقصر، ويهتم العديد من طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بمعرفة مصاريف جامعة طيبة التكنولوجية لعام 2023 والأوراق المطلوبة، مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الجامعات، اليوم.

مصاريف جامعة طيبة التكنولوجية لعام 2023

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية رسميًا، مصاريف عام 2023 للطلاب المستجدين التي جاءت على النحو التالي:

بالنسبة للطلاب الجدد: الفرقة الأولى 15000 جنيه، الفرقة الثانية 15000 جنيه، الفرقة الثالثة 20000 جنيه، الفرقة الرابعة 20000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لـ جامعة طيبة التكنولوجية 2023

1- بطاقة الترشيح (المطبوعة من على موقع التنسيق الإلكتروني).

2- أصل شهادة الثانوية أو الدبلوم وليس مستخرج بالدرجات + 3 صور منها.

3- أصل شـهادة الميلاد (حديثة) + 3 صور منها.

4- 8 صور شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية للطالب عدد 3 صور.

6- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب عدد 3 صور.

7- نموذج 2 جند (للطلاب الذكور فقط).

8- نموذج 7/6 جند (للطلاب الذكور فقط).

9- استمارة القيد (تملأ بمعرفة ولي الأمر وتوقيعه وعلى مسئوليته).

10- الكشف الطبي، سيُخطر الطالب بميعاد ومكان الكشف الطبي.

11- المصروفات الدراسية، طريقة الدفع في أي فرع للبريد المصري، تحت مسمى «مصروفات الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة بالأقصر».

كليات جامعة طيبة التكنولوجية

وتضم جامعة طيبة التكنولوجية، كليتين، هما تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، التي تضم ثلاثة برامج دراسية هي: برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برنامجين دراسيين هما: برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي علوم

وأوضحت الجامعة؛ أن البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي علوم هي:

تكنولوجيا الخدمات الفندقية. تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر. تكنولوجيا الأغذية والمشروبات. تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي رياضة

تكنولوجيا الصناعات الخشبية. تكنولوجيا الخدمات الفندقية. تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر. تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الأدبي

تكنولوجيا الخدمات الفندقية. تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر. تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

البرامج المتاحة للدبلومات الفنية

تكنولوجيا الخدمات الفندقية (دبلوم سياحة وفنادق). تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر (دبلوم سياحة وفنادق). تكنولوجيا الأغذية والمشروبات (دبلوم سياحة وفنادق). تكنولوجيا الصناعات الخشبية (فني صناعي). تكنولوجيا التصنيع الغذائي (فني زراعي).

إلغاء اختبارات القدرات

وأكدت الجامعة، إلغاء اختبارات القدرات للطلاب المستجدين للعام الجاري، لافتة إلى أنه يجري العمل حاليًا على مشروع إنشاء نقابة لخريجي الجامعات التكنولوجية تحت مسمى «نقابة التكنولوجيين»، موضحة أنّ فرص العمل المتاحة للخريجين ستكون في المؤسسات الصناعية والمنشآت السياحية، التي بدأت في وضع الهيكل والسلم الوظيفي لهذه النوعية من الخريجين، وستكون مجالات العمل بعد التخرج، هي العمل كتكنولوجي حاصل على دبلومة عُليا بعد عامين أو بكالوريوس بعد أربعة أعوام في مجال التخصص بالصناعة والأعمال والمجالات التطبيقية حسب تخصص البرنامج.

مسمى الشهادة والدرجة العلمية للتخرج

ومسمى الشهادة والدرجة العلمية للتخرج، هو بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص بمعدل أربع سنوات، ويمكن التخرج بعد سنتين بمؤهل دبلوم عالي تكنولوجي في التخصص، كما يمكن للطالب استكمال الدراسات العليا بعد التخرج، للحصول على الماجستير والدكتوراة المهنية، ولا يحق لجميع الطلاب استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، إلا فقط الطلاب الحاصلين على مجموع الدرجات المناسب للانتقال إلى هذه المرحلة طبقاً لما يحدده مجلس الجامعة سنويا.

وأشارت جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أنه يحق للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع الدرجات المناسب للانتقال للفرقة الثالثة والتخرج بعد الحصول على مؤهل دبلوم عالي تكنولوجي في التخصص، الالتحاق بالجامعة في المستقبل والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، ولكن بعد الالتحاق بسوق العمل لمدة عام أو عامين واكتساب خبرات عملية، مؤكدة أنه يمكن تحويل الطلاب فيما بين الجامعات التكنولوجية، ولكن للبرامج المناظرة فقط، كما يوجد تنسيق داخلي للبرامج الدراسية داخل الجامعة، بناء على الموارد البشرية والمادية بالجامعة، وترتيب الرغبات، المجموع، المواد المؤهلة.