جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في معرض وملتقى إيديوجيت الدولي

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيت 2023، الدولي للجامعات والمنح والتدريب، في دورته الـ13، المُقام تحت شعار «جميع الجامعات تحت سقف واحد»، والذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.

دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم

وتقام الفعاليات تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية؛ إذ تناقش دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس الماضي.

ويوفر جناح جامعة طيبة التكنولوجية، والمتواجد بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة، المعلومات كافة عن البرامج الدراسية بالجامعة، وتخصصاتها المختلفة والأقسام الموجودة، وبعض المشروعات الخاصة بطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة، التي تضم كليتين هما تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها، كما يتيح جناح الجامعة الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال السنة الأولى للدراسة بالجامعة.

إشادة بجناح الجامعة ومشروعات الطلاب

وشهد جناح الجامعة؛ زيارة الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، والدكتور علي شمس الدين، مؤسس الملتقي الدولي للتعليم العالي والتدريب بمعرض Edu Gate، والعديد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة، الذين أشادوا بجناح الجامعة ومشروعات الطلاب، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، كما شارك عدد من طلاب الجامعة، كممثلين لبرامج الجامعة بالمعرض، لتعظيم الاستفادة القصوى من التواجد للطلاب.

وضم وفد الجامعة المشارك كلا من: الدكتور صباح محمد، عضو هيئة التدريس، المنسق العام للوفد المشارك، ومصطفى صفوت، المدرس المساعد، مشرف الوفد، وعلي العجمي، وخلود عادل، وبيريهان محمد، أعضاء هيئة التدريس المعاونة.