وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا عميقة.. وتساهم في تطور الاقتصاد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه جرى الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع دول مركزية كالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن ذلك يتمثل في انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالشقين السياسي والاقتصادي، الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على هذه العلاقات.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة متنوعة وعميقة ولها إسهامات مهمة تنعكس على التطور الاقتصادي لمصر في هذه المرحلة المهمة.