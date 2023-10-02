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وزير الداخلية: مصر شهدت 260 عملا إرهابيا بين عامي 2013 و2014

كتب:

محمد عزالدين
06:48 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزير الداخلية

وزير الداخلية

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الوضع الأمني المصري في 2014، قائلا: «كانت هناك موجة شديدة ومتصاعدة من الإرهاب، وتمكنت أعداد ضخمة من المساجين من الهروب خلال أحداث 2011، وارتفاع الجرائم الجنائية، وتضرر في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، وانتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء، واستغلال للفراغ الأمني عام 2011»، مشيرا إلى أن استعراضها مهم جدا لأنها ملحمة كبيرة؛ خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي تذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن 2013-2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا، واستهداف مقدرات ومرافق الدولة، من بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حينذاك.

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