مسيرات حاشدة في بورسعيد لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات.. «كمل مسيرتك»

نظم آلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث انطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية وسيرًا على الأقدام من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق، مرورًا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزه.

رفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر

حمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: «تحيا مصر، والسيسي رئيسي، وبورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس.. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس».

وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر في أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

الأهالي يلقون بالحلوى على المسيرة

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة خلال مرورهم أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.