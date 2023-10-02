وزير الداخلية: الإخوان العقل المدبر للعمليات الإرهابية في مصر

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر شهدت في 2013-2014، موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت تخريب كل ما هو يمثل مرفقا أو ممتلكات لمواطن في هذا الوقت، وشمل إطلاق النار العشوائي في الشوارع على المواطنين.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال الفترة التي تلتها أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وهي المنسق الأول مع القائمين على عدد من التنظيمات التي يطلق عليها التنظيمات التكفيرية في تنفيذ عملياتها وأنها الحاضن للفكر المتطرف على المستويين الإقليمي والمحلي.

وأشار إلى أنه على مستوى الأمن العام حينئذ أيضا كان هناك 33 ألفا و744 مسجونا هاربا من السجون في 2011 ما بين العناصر الإرهابية والجنائية منتشرين في المحافظات كلها، ومن ثم ساهم ذلك في ارتفاع غير مسبوق في معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية.