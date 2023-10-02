 شكري: الخارجية تهتم بالارتقاء بالمواطن المصري في الخارج وربطه بوطنه الأم

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الارتقاء والاهتمام بالمواطن المصري في الخارج هو مسؤولية البعثات الدبلوماسية، واعتمدنا في ذلك على المنظومة الرقمية للخدمات القنصلية، وربط المواطن بالوطن الأم، من خلال تعريفه بما يحدث في وطنه، وإطلاعه على الحقائق، وأيضا العمل على توفير الفرص الاستثمارية والإنتاجية، التي يمكن أن يساهم فيها لدعم وطنه وأشقائه، فضلا عن تقديم الدعم للمصريين في مناطق الأزمات وإخراجهم منها ورعايتهم، وأيضا تنظيم الانتخابات بالخارج، الذي يعد فرصة لترابط البعثات في الخارج.

ملف حقوق الإنسان له أهمية كبيرة

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي قناة «إكسترا نيوز»: «هناك اتصال بالمواطن المصري وهو شق هام تضطلع به وزارة الخارجية، في إطار تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورئاسة الوزارة لها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».

ولفت شكري، إلى أن ملف حقوق الإنسان له أبعاد كبيرة، وقبل أن يكون محل اهتمام للآخرين هو محل اهتمامنا، ومحل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.