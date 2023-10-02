أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية يشاركون في احتفالية تأييد الرئيس السيسي

أكد المشاركون في احتفالية انتصارات أكتوبر بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، بمشاركة حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، مطالبتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرين أن المسيرات الحاشدة التي تشهدها محافظة القليوبية اليوم، تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات.

حفل غنائي ضخم بالقليوبية

فيما شهد ميدان المؤسسة العمالية في شبرا الخيمة، انطلاق حفل غنائي ضخم، نظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، إذ تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

مسيرات حاشدة من المواطنين لدعم الرئيس

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

أغاني وطنية وفقرات متنوعة

وطاف المشاركون في الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت، تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس، ويحيي الحفل المجاني، الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم، بحضور المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، وسيقدمون فقرات غنائية متنوعة.