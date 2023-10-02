وزير الداخلية: معدلات الجرائم الجنائية ارتفعت 240% في 2011 مقارنة بـ2010

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن معدلات الجرائم الجنائية ارتفعت 240% في 2011 مقارنة بـ2010، كما أن جرائم الجنح ارتفعت بنسبة 108% في 2011 مقارنة بعام 2010، وهذه نسب المتوسطات.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن جرائم سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 420% في 2011 مقارنة بعام 2010، وفي عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارة، وهذه أرقام خطيرة.

ولفت أن منشآت ومقرات الشرطة كانت متضررة حينئذ نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها.

وأوضح أن وزارة الداخلية تمكنت من خلال تحرك بشكل متوازٍ، من خلال استعادة إمكانياتها بدعم كبير من قيادة الدولة، بجانب مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث جرى ضبط 1203 بؤر إرهابية.