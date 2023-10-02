طلاب جامعة أسيوط يشاركون في مسيرة لدعم الرئيس السيسي: «مصر محتاجالك»

نظم طلاب اتحاد «من أجل مصر» في جامعة أسيوط، اليوم، مسيرة حاشدة بشوارع أسيوط، للمشاركة في احتفالات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بميدان أم البطل بمدينة أسيوط.

لافتات تأييد ودعم الرئيس السيسي

ورفع طلاب جامعة أسيوط، المشاركين في المسيرة، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي ولافتات مدونًا عليها «كمل معانا، مصر محتجالك يا ريس»، وسط ترديد هتافات للطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية.

توافد الآلاف على ميدان «أم البطل» بأسيوط

وتوافد الآلاف من قرى ومراكز محافظة أسيوط مساء اليوم، على ميدان الحرب والسلام «أم البطل» بمدينة أسيوط، للمشاركة في احتفالات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي يحيها الشيخ محمود ياسين التهامي والفرق الموسيقية بالمحافظة.

احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

وأعلن المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب ينظم احتفالية شعبية كبرى مساء اليوم، بميدان «أم البطل»، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ومرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر 1973، ودعم الرئيس السيسي، ويحيي الاحتفالية، الشيخ محمود ياسين التهامي وفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، والفرقة الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.