الآلاف يشاركون في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بقنا

احتشد آلاف من مواطني محافظة قنا في ميدان الساعة، مساء اليوم، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، ودعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وردد الحاضرون في الاحتفالية «كمل يا سيسي المشوار وأحنا معاك»، مؤكدين على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإتمام مسيرته في بناء الجمهورية الجديدة.

لافتات تأييد الرئيس تزين ميدان الساعة

ورفع عدد كبير من الحاضرين لافتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما زين الأهالي الميدان بلافتات كبيرة ضخمة بها عبارات تأييد للرئيس.

احتفالات أكتوبر تحت إشراف حزب مستقبل وطن

يأتي هذا التنظيم تحت إشراف حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر وذلك اليوم بميدان الساعة بمدينة قنا.

يحيي الحفل الفنان أحمد جمال، إضافة إلى وجود عروض فنية فلكلورية أخرى، كما يعرض فيلم يشرح إنجازات الدولة خلال عهد الرئيس السيسي.

ويحضر الحفل مواطنون من كل مراكز المحافظة، بالإضافة إلى أمناء المراكز ومختلف أعضاء حزب مستقبل وطن إضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.