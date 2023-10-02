مشاهد من انتصار أكتوبر على شاشة عرض باحتفالية دعم الرئيس السيسي بميدان الجلاء

بجانب مسرح احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وضعت شاشة عرض عليها لقطات ومشاهد من نصر حرب أكتوبر، تزامنًا من احتفالية دعم الرئيس السيسي، وذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وعرضت الشاشة لقطات من وقت الحرب وعبور قناة السويس، وأيضًا فقرات صغيرة من أحاديث أشهر ضباط حرب أكتوبر، أمثال الفريق سعد الدين الشاذلي.

ووقف بعض المواطنين أمام الشاشة، يعرض ما يظهر عليها من مشاهد انتصار حرب أكتوبر، بينما الأغاني الوطنية تعزف خلال الاحتفالية بميدان الجلاء.

وتوافد المئات من المواطنين على ميدان الجلاء بحي الدقي، لحضور احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخالات الرئاسية 2024.

وظهر العديد من المواطنين ويرفعون أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس السيسي على أغاني وطنية، وبعض الشباب بالطبول والمزمار ولافتات دعم الرئيس.