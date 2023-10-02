ذوو الهمم يشاركون باحتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

شارك ذوو الهمم بشكل كبير في احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 بميدان الجلاء بحي الدقي، إذ يجلسون على كراسي متحركة، ويرفعون أعلام مصر، ولافتات مؤيدة للرئيس السيسي.

بابتسامة سعادة وفرحة، يتحدث أحمد بداري، رئيس جمعية 7 مليون معاق، وهي واحدة من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يدعم الرئيس السيسي، بسبب ما فعله في السنوات الماضية لذوي الهمم، والمكاسب العديدة في قانون ذوي الإعاقة.

وأكد البداري، أن الجمعية وذوي الهمم يؤيدون الرئيس استكمال ما بدأه ودعم ذوي الهمم: «شوفنا معاه إنجازات كتير ونص قوانين لذوي الهمم مفيش أي رئيس اهتم بيهم زيه».

وتوافد المئات من المواطنين على ميدان الجلاء بحي الدقي، لحضور احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخالات الرئاسية 2024.

وظهر العديد من المواطنين يرفعون أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس السيسي على أغنيات وطنية، وبعض الشباب بالطبول والمزمار ولافتات دعم الرئيس.

وفي سياق متصل، حرر ذوي الاحتياجات الخاصة عددا من التوكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية والانتصارات العديدة لصالحهم، حقق لهم آمالهم وطموحاتهم، ورفع التهميش الذي عانو منه طوال العقود الماضية، من خلال عدّة مبادرات.

«تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».. جملة حرص ذوي الاحتياجات على ترديدها بسعادة غامرة أثناء تحريرهم توكيلات الترشح للرئيس السيسي، فلديهم شعور بأنها مهمة وطنية وأن لهم دور فيها وأن من حقهم المشاركة.