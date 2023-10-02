أحمد شيبة يحيي حفل اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر في مطروح

أحيى المطرب الشعبي أحمد شيبة، احتفالات مرسى مطروح باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشارع الإسكندرية وسط مرسى مطروح، الذي يعد من أكبر شوارع المدينة الساحلية، وقدم أغنية «تسلم إيدك هو الأساس، والخير هيعم على أهلها»، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور، من ممثلي قبائل وعائلات مطروح من مختلف الأطياف والتركيبات القبلية.

أبناء قبائل مطروح يتفاعلون مع «شيبة»

وتفاعل أبناء قبائل مطروح مع الفنان أحمد شيبة، الذي قدم العديد من الأغاني الشعبية والوطنية، على المسرح المقام بأكبر الميادين في محافظة مطروح.

المواطنون يحملون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وحمل المواطنون، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر، معربين عن ثقتهم في الرئيس، وتأييدهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.