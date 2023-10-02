وزير الداخلية: قدمنا 1094 شهيدا و22 ألفا و202 مصاب منذ 2013

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن محصلة جهود وزارة الداخلية في السنوات الماضية تضمنت انخفاض معدلات ارتكاب الجنايات في 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%، وبالمقارنة بعام 2010 فتراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهذا رقم قياسي.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى ارتفاع معدلات ضبط الجرائم المرتبكة من 57% عام 2013 إلى 95% في 2023، وجرائم الجنحة انخفضت عام 2023 مقارنة بـ 2013 بنسبة 58% وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%.

ولفت إلى أن معدلات الضبط في هذه الجرائم في 2013 كانت 20%، وأصبحت حاليا 84% وهذا رقم قياسي حققته وزارة الداخلية، وكل ذلك دفعت فيه مصر ثمنا غاليا من كل شيء، الوزارة قدمت 1094 شهيدا و22 ألفا و202 مصاب.