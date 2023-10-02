وزير الداخلية: الارتقاء بحقوق الإنسان محل اهتمام الرئيس السيسي

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الارتقاء بحقوق الإنسان كان محل اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أساسيات عمل سياسات وزارة الداخلية، كما أصبح جزءا من مناهج التدريس والفرق التدريبية، وهي ثقافة حقوق الإنسان، وفقا لتعليمات الرئيس في قواعد التعامل مع ذوي الإعاقة غير المرئية، مؤكدا تيسير كل الخدمات لكبار السن وذوي الهمم.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع عبر «إكسترا نيوز»: «مراكز الإصلاح والتأهيل تجربة مصرية رائدة، إذ أنه كان لدينا 48 سجنا عموميا منتشرين في مختلف محافظات مصر، ومعظم هذه السجون قديمة يصل عمر بعضها إلى أكثر 100 سنة، وكنا نبذل جهودا جبارة من أجل الحفاظ على السجين خلال فترة عقوبته، ونحول دون أن يزداد إجرامه حتى يخرج عنصر صالح في المجتمع، وكان لنا نجاحات في هذا المجال».

وتابع: «صدرت توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إنهاء هذه المشكلة، وتحويل تلك المؤسسات العقابية إلى مؤسسات نافعة، بهدف زيادة فرص خروج المواطنين الذين يؤدون عقوبتهم، ليكونوا عنصرا صالحا في المجتمع أكثر من أن يخرجوا على مستوى الفكر الإجرامي الذي كان فيه».

وأكد: «الرئيس السيسي هو من وصف مراكز التأهيل بهذا الاسم، ومن ثم سميت بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأكد على أن تكون مراكز مجمعة بحيث تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار؛ وتؤهل النزلاء لكي يكونوا عنصرا صالحا في المجتمع سواء كان يمتلك مهنة أو لا».