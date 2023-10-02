الرئيس السيسي: أحاول توثيق الواقع في مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يحاول توثيق الواقع في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، للمواطنين الذين من الممكن أن يكونوا نسوا أو لم يكونوا مهتمين أو حديثي السن، متابعا: «وهناك فرق بين أنك تقول الواقع وأنك تعيشه كحالة بكل تفاصيلها وتظل مؤثرة في وجدانك»

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «كنت أرى وطني وأهلي وناسي هيضيعوا مننا بإيدينا إحنا، وده كان أخطر شئ في فكرة الإسقاط والهدم بواسطة أهل البلد».

وتابع: «مؤسسات الدولة كلها تم إسقاطها وبدأنا ندخل في 19 مارس الخاص بالإعلان الدستوري والتعديلات الدستورية اللي اتعملت، وكل الأحداث التي عيشناها، وكل ده كان هدفه إسقاط المؤسسات والأنظمة التي كانت قائمة عليها الدولة».