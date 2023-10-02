الرئيس السيسي: قوى الشر استهدفت كل مؤسسات الدولة لإسقاط مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل مقومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة، ولم تكن المؤسسات قائمة بدورها المنوط بها، وكان هناك مخططا كبيرا للإساءة والتشويه، متابعا «كل مؤسسات الدولة تم إسقاطها حتى تكون الدولة بلا دولة، وتسير الدولة هكذا بعد تدمير أقسام الشرطة ومديريات الأمن والكنائس وكل ما استطاعت أيديهم تطوله لهدمه».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «كنت بقول ربنا ما يمكّن الأشرار أبدا، ومكنش فيه أمل إن ممكن البلد تنجى»، متابعا: «أنا كانوا بيسألوني كمدير للاستخبارات: مين اللي جاي؟، أقولهم هما اللي جايين».

وتابع: «وده كان تقدير علمي في ضوء فهم الناس البسيطة في مصر على مدى الـ50 سنة من التقديم السلبي والخاطئ للحقيقة، وكانوا بيقدموا نفسهم على أنهم أفضل الناس»، مشيرا إلى أن «الكذب أصبح منهج لديهم، بل وشرعوا الكذب».