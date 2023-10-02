الرئيس السيسي: «كل مؤسسة يتم استهدافها بتفكك حاجة في الدولة» 

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث وزيري الداخلية والخارجية، بمؤتمر «حكاية وطن» قائلا: «أنا باستهدف الناس البسيطة أوي لأن دول الأغلبية.. المفكرين والمثقفين ممكن يكونوا مستوعبين الكلام ده وأكتر منه كمان، والناس اللي قعدت معايا في 2011 قلت لهم انتبهوا، وكانوا مش مستغربين من الكلام ده، والكلام ده اتقال كتير من الإعلاميين والمفكرين اللي كانوا في الفترة دي، وقعدت معاهم وقولتلهم الدولة المصرية الروابط بتاعتها اتفككت».

السيسي: مؤسسات الدولة أحزمة تحكم الحماية والأمن

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، «أنا اعتبرت الدولة بمؤسساتها هي عبارة عن أحزمة تحكم الحماية والأمن للدولة، من أول مؤسسة الرئاسة للدستور للمؤسسات البرلمانية والوزارات المختلفة».

وتابع: «كل مؤسسة يتم استهدافها بتفكك حاجة في الدولة، فتصوروا إنك استهدفت مؤسسة الرئاسة، إحنا مش بنتكلم عن أشخاص، ولكن عن حالة دولة مش حالة رئيس أو نظام.. انتبه لما تستهدف المؤسسة دي إنت شلت الراس اللي بتسيطر على مفاصل الدولة دي، ثم استهدفت جناح من أجنحة الأمن القومي المصري وهي وزارة الداخلية».