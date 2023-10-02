«الأسايطة» يرفعون شعار «كلنا معاك» لدعم الرئيس السيسي خلال احتفالات نصر أكتوبر

رفع الآلاف من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، شعار«كلنا معاك» لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لدورة رئاسية جديدة، وذلك خلال الاحتفالية الحاشدة بميدان «أم البطل» بمدينة أسيوط، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

استكمال مسيرة العطاء

ويحتفل المواطنون بالمزمار والطبل البلدي، رافعين صور الرئيس السيسي، وسط ترديد شعارات وعبارات تنادي الرئيس باستكمال المسيرة والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مسيرات تأييد للرئيس السيسي

ونظم أعضاء الأحزاب السياسية والأهالي القادمين من قرى ومراكز محافظة أسيوط مسيرات حاشدة بشوارع مدينة أسيوط تؤيد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تفاعل كبير للمارة وقاطني العقارات المحيطة بالشوارع.

مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى

وأعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، عن تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم بميدان الحرب والسلام «أم البطل»، ويحييها الشيخ محمود ياسين التهامي وفرق أسيوط الموسيقية.