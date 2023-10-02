الرئيس السيسي: الجميع شارك في التضحية والبناء من أجل مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجميع شارك في التضحية والبناء من أجل مصر، بمؤسسات الدولة، قائلا «إن وزير الخارجية خفَّض المرتبات أكثر من 4 مرات، ومؤسسات الدولة بالكامل اشتغلت عشان تحل المسألة، والقوات المسلحة والداخلية دفعت ثمنا كبيرا، والداخلية كانت تعيد بناء نفسها وبتكافح الإرهاب في نفس الوقت، وبتكافح الجريمة أيضًا».

الرئيس: أنا مش بدافع عن أي شخص

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «أنه لم يدافع عن أي شخص، قد ما بيقدم والذي قدم روحه فداء للوطن، أبناء وزارة الداخلية، والقوات المسلحة هما اللي دفعوا الثمن».

إعادة بناء الانطباع مع مؤسسات الدولة كان فكرة للشعور بالقلة يتراجع

ولفت إلى أن إعادة بناء الانطباع مع إعادة بناء مؤسسات الدولة كان فكرة للشعور بالقلة يتراجع، لأن الشعب المصري بعد أزمة كورونا بدأوا يعيشون في حالة أننا أصبحنا ننتج معدل نموا، وبنبني العاصمة، لأننا مش قليلين بالله سبحانه وتعالى وبالمصريين».